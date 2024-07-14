https://news.day.az/world/1674892.html Стрельба в Германии, есть погибшие
Стрельба в Германии, есть погибшие
Несколько человек погибли при стрельбе в городе Альбштадт (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии. Еще несколько пострадали, сообщила газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По информации издания, открывшим огонь был охотник. Сейчас на месте находятся десятки полицейских машин и два спасательных вертолета. Район ЧП оцеплен.
Как сообщает, в свою очередь, газета Sudwest Presse, преступлению предшествовал семейный конфликт, в результате которого мужчина убил троих членов семьи и затем покончил с собой.
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