Мелания Трамп призвала американцев объединиться после покушения на ее мужа

Бывшая первая леди США Мелания Трамп назвала стрелявшего в экс-президента Дональда Трампа монстром, который увидел в ее муже только "политическую машину", и призвала американцев объединиться.

"Монстр, который увидел в моем муже бесчеловечную политическую машину", - говорится в заявлении Мелании Трамп, опубликованном на ее странице в X (ранее Twitter), передает Day.Az.

Бывшая первая леди призвала американцев быть выше "простодушных идей, которые разжигают насилие".

"Давайте объединимся. Прямо сейчас", - заключила она.

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