Премьер Израиля посетил юг сектора Газа

Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху совершил поездку в район города Рафах на юге сектора Газа, где действует израильская армия. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

Гендельман добавил, что детали посещения Нетаньяху Рафаха будут представлены позднее.

До этого израильский парламент (кнессет) проголосовал за резолюцию, выражающую противодействие созданию палестинского государства.

Израильские парламентарии также предполагают, что создание палестинского государства может привести к продлению конфликта между двумя странами на неопределенный срок и усилить дестабилизацию в регионе.

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