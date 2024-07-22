Штамм коронавируса FLiRT вызвал волну заражений в Нидерландах

Новый вариант коронавирусной инфекции, известный под названием FLiRT, вызвал волну заражений в Нидерландах, несмотря на летнее тепло. Об этом сообщила газета Algemeen Dagblad со ссылкой на профессора вирусологии медицинского центра при университете имени Эразма Роттердамского Марион Копманс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, самым точным показателем масштабов распространения вируса считается его количество в сточных водах. Так, количество частиц вируса в сточной воде в 14 раз выше, чем в аналогичный период 2023 года или даже в 2021 году, когда был распространен другой штамм коронавируса - "дельта". Однако, по мнению эксперта, текущая волна заболевания несравнима с предыдущими. "Коронавирус сейчас вызывает серьезные последствия гораздо реже, чем это было раньше. Например, количество госпитализаций на данный момент почти не увеличивается, несмотря на растущее число случаев заражения", - сказала изданию Копманс.

Газета отмечает, что причиной нынешнего роста заболеваемости стал вариант коронавируса FLiRT. По сути, это название объединяет несколько подвидов штамма "омикрон". Среди основных симптомов издание называет кашель, заложенность носа, головную и мышечную боль. Результаты исследования InfectieRadar, проведенного Национальным институтом общественного здравоохранения и окружающей среды 8-14 июля среди 10,3 тыс. нидерландцев, выявили коронавирус у 1,3% участников. Еще в середине апреля ни один из участников аналогичного исследования не сообщал о положительном тесте.

11 июля институт сообщал, что уровень заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусной, в Нидерландах растет в последние недели. По его данным, среднее количество частиц патогена в сточной воде выросло до 941 на 100 тыс. человек по сравнению с 786 неделей ранее. В институте напомнили, что новый этап вакцинации населения Нидерландов от ковида начнется с 16 сентября. Жители страны в возрасте от 18 лет, получившие приглашение на прививку от гриппа, могут также вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

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