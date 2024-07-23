Трамп предлагал Кеннеди-младшему должность в своей будущей администрации

Кандидат в президенты США Дональд Трамп предлагал Роберту Кеннеди - младшему высокую должность в своей администрации в обмен на поддержку на выборах. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по их словам, Кеннеди-младшему, участвующему в выборах главы государства в качестве независимого кандидата, было предложено занять высокую должность, связанную с вопросами здравоохранения и медицины, в будущей администрации республиканца Трампа, если ему удастся одержать победу в президентской гонке. По информации источников, частные разговоры на эту тему начались через несколько часов после покушения на Трампа на митинге 13 июля.

Кеннеди-младший подтвердил изданию, что общался с Трампом, но не рассказал о содержании этой беседы. Политик подчеркнул, что намерен продолжать свою избирательную кампанию. "Я очень уважаю президента Трампа за то, что он обратился ко мне. Никто из Национального комитета Демократической партии ни на высокой, ни на низкой должности не обращался ко мне за 18 месяцев. Вместо этого они собирали миллионы на то, чтобы сорвать мою кампанию", - заявил Кеннеди-младший.

Изначально он намеревался принять участие в президентской гонке как претендент от Демократической партии, однако осенью 2023 года объявил, что будет независимым кандидатом.

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