МВД Франции сообщило о росте преступности близ олимпийских объектов

Французские правоохранительные органы зафиксировали увеличение числа преступлений, в том числе нападений и краж, рядом с олимпийскими объектами в регионе Иль-де-Франс.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила статистическая служба (SSMSI) МВД Франции на своем сайте.

Доклад охватывает период с 15 по 21 июля и содержит сравнение с показателями за предшествующую неделю. Точные данные о количестве совершенных преступлений не приводятся.

Согласно документу, количество оскорблений представителей власти и нападений на них в этих районах увеличилось на 20% по сравнению с предыдущей неделей. Также на 12% выросло количество краж с применением насилия, на 11% чаще происходили драки. На 3% чаще фиксировались случаи употребления наркотиков.

В то же время незначительно (на 2%) сократилось количество краж без применения насилия, на 5% реже воровали из квартир и на 1% реже - из автомобилей. Впрочем, за пределами соседствующих с олимпийскими объектами районов кражи, связанные с автомобилями, наоборот, происходили на 8% чаще. В докладе подчеркивается, что эти цифры не являются окончательными и могут быть позже пересмотрены, поскольку жалобы не всегда подаются сразу после совершения преступлений.

Префектура полиции Парижа со своей стороны опубликовала статистику за первое полугодие 2024 года, в которой отмечает "небывалый спад" преступности. Якобы, насильственные действия стали происходить на 3% реже, а ограбления и квартирные кражи в совокупности сократились на 8%. На 11,2% реже с начала года стали воровать в транспорте. Отмечается, что усиленные патрули полиции и жандармерии, размещенные на улицах Парижа в преддверии церемонии открытия Олимпийских игр, намеченной на 26 июля, стали "сдерживающим фактором".

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