Россия и Китай оспорили право США на морское дно

Россия и Китай на сессии Международного органа по морскому дну (МОМД) оспаривают право США на морское дно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство Bloombeg.

Российская и китайские стороны выразили протест "в ответ на недавние заявления США о том, что они добавят около 1 миллиона квадратных километров к их континентальному шельфу в Беринговом море, Тихом океане, Атлантическом океане и Мексиканском заливе".

Как указывает Bloombeg, односторонние претензии Соединенных Штатов не имеют силы, так как Вашингтон не ратифицировал Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, что "ставит под угрозу хрупкий международный баланс".

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