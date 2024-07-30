Пашинян и новый президент Ирана обсудили вопросы установления мира в регионе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и новый президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече в Тегеране обсудили вопросы, связанные с установлением мира в регионе, а также разблокированием экономических и транспортных коммуникаций.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

"Новоизбранный президент Ирана указал на последовательные усилия по установлению мира и стабильности в регионе. Масуд Пезешкиан отметил, что поддержание мира в регионе имеет ключевое значение для Ирана, добавив, что иранская сторона также считает необходимым решать все вопросы путем диалога", - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!