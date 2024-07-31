МИД Турции осудил убийство главы ХАМАС
Турция осуждает убийство главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении турецкого МИД.
Напомним, что лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в столице Ирана Тегеране.
Об этом заявил Корпус стражей исламской революции. Сообщается, что сегодня утром резиденция в Тегеране подверглась ракетному обстрелу.
В результате нападения погиб не только Хания, но и один из его телохранителей
Радикальное палестинское движение ХАМАС подтвердило новость о гибели главы политического бюро Исмаила Хании. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале движения.
В результате нападения погиб не только Хания, но и один из его телохранителей.
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