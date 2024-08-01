Си Цзиньпин распорядился усилить пограничную, морскую и воздушную оборону Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился усилить систему пограничной, морской и воздушной обороны страны для повышения уровня национальной безопасности с учетом задач армейской модернизации.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщило Министерство обороны Китая.

Как уточняется на странице военного ведомства в социальной сети WeChat, глава государства отдал такое распоряжение на заседании Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Он подчеркнул, что создание современной военной инфраструктуры - "неотъемлемое требование" в процессе государственного строительства.

"Необходимо твердо придерживаться идей социализма с китайской спецификой в новую эру", - подчеркнул Си Цзиньпин. По его словам, командование вооруженных сил КНР должно учитывать внутреннюю ситуацию и международную обстановку, стремиться к формированию сильных и надежных войск.

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