Грузия назвала условие для улучшения отношений с США

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что перелом в отношениях Грузии и США произойдет, как только со стороны Вашингтона будут сделаны встречные шаги, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Что касается грузино-американских отношений, мы находимся в режиме ожидания. Мы полностью готовы к тому, чтобы произошла перезагрузка отношений. Вы знаете, что в течение последних трех-четырех лет очень многое было испорчено в этих отношениях, соответственно, отношения нуждаются в перезагрузке. Мы абсолютно готовы к этому, главное, чтобы мы увидели встречные шаги. Как только будут сделаны встречные шаги, сразу же произойдет перелом в этих отношениях", - заявил Кобахидзе журналистам.

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