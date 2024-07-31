Польша готовит планы массовой эвакуации на случай войны

Польские власти разрабатывают планы массовой эвакуации населения на случай войны, они войдут в проект закона о гражданской обороне. Об этом заявил в эфире телеканала Polsat глава МВД республики Томаш Семоняк, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это (планы массовой эвакуации - прим. ТАСС) есть в том проекте [закона о гражданской обороне]", - подтвердил министр. В инициативе будет учтен опыт вооруженного конфликта в Украине, подчеркнул он.

Глава МВД также сообщил, что польские власти планируют ежегодно выделять 0,15% ВВП на гражданскую оборону, в том числе 5-6 млрд злотых (около $1,5 млрд) на строительство убежищ. Вдобавок будет создана защищенная система правительственной связи и система оповещения на случай чрезвычайных ситуаций.

Над разработкой закона о защите населения с января 2024 года совместно работают МВД и Минобороны республики. Проект все еще находится на межминистерском согласовании и не поступил на утверждение Совета министров.

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