СМИ назвали возможного нового лидера ХАМАС

Временным лидером ХАМАС, вероятно, будет назначен Халед Машааль, который в настоящее время является одним из руководителей радикального палестинского движения за рубежом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили израильские СМИ со ссылкой на палестинские источники.

По данным источников, в руководстве ХАМАС активно обсуждают преемника убитого главы политбюро движения Исмаила Хании. При этом этом Машааля называют в качестве наиболее вероятного кандидата.

Машааль будет занимать пост исполняющего обязанности председателя политбюро ХАМАС до проведения выборов руководителя группировки, которые запланированы на 2025 год.

Машааль уже возглавлял ХАМАС с 1996 по 2017 годы.

Хания был убит рано утром в среду в Тегеране, куда был приглашен на церемонию инаугурация президента Ирана Масуда Пезешкиана.

В ХАМАС возложили ответственность за нападение на Израиль.

Как пишут израильские СМИ, анализ данных из Ирана показывает, что ракета, уничтожившая главу политбюро ХАМАС, была выпущена с территории Исламской республики, а не с территории третьего государства, как утверждают иранские власти.

Хания находился в официальной гостевой резиденции Корпуса стражей исламской революции на севере иранской столицы.

В момент удара в том же здании на другом этаже находился глава другой радикальной группировки Зияд ан-Нахала, который не пострадал.

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