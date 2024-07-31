США приостановили выделение помощи Грузии

США приостанавливают программу помощи Грузии на более чем $95 млн в рамках пересмотра сотрудничества в связи с принятием Тбилиси закона об иностранных агентах, заявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"Антидемократические действия и ложные заявления правительства Грузии несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО", - пояснил Блинкен и пообещал, что Вашингтон продолжить оказывать некоторую помощь, которая поможет гражданам Грузии.

Правящая партия "Грузинская мечта" приняла закон об иноагентах весной, что встретило резкую критику со стороны оппозиции, США и Евросоюза, предупредивших, что нововведения помешают двусторонним отношениям с Западом.

"Откровенно говоря, это законодательство, которое выглядит так, как будто оно прямо взято из кремлевского репертуара, нацелено на гуманитарные организации, НПО, правозащитников, журналистов. И это то, чему мы, безусловно, будем уделять пристальное внимание", - заявили в Госдепартаменте в конце июля.

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