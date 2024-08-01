Военные США оценили готовность Ирана вступить в войну с Израилем

Иран опасается ввязываться в полномасштабную войну с Израилем после известия об операции против главы политбюро Исмаила Хании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом газетe The New York Times сообщили источники.

"Один высокопоставленный военный офицер США... сказал, что, хотя Иран должен быть ошеломлен из-за чрезвычайного провала в сфере безопасности, он также может опасаться ввязываться в полномасштабную войну с Израилем", - говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, американские чиновники, получив данные об операции против Хании, провели день, связываясь с официальными лицами в Израиле, Ливане, Ираке, Катаре, Египте, Иордании и Саудовской Аравии в надежде "не допустить эскалации спирали насилия за пределы ограниченных ударов".

До этого сообщалось, что дипломаты высокого ранга из Евросоюза и Соединенных Штатов провели срочные переговоры на Ближнем Востоке, чтобы избежать полномасштабной войны в регионе после ликвидации Хании.

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