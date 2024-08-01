Французские таксисты требуют компенсации за ограничения на время Олимпиады

Крупные французские профсоюзы таксистов потребовали от Министерства транспорта Франции компенсаций за ограничения, вводившиеся в период перед Олимпийскими играми и во время них.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщило радио Franceinfo со ссылкой на письмо профсоюзов.

В нем утверждается, что таксопарки столкнулись с падением доходов на 40-50% из-за того, что власти потребовали от компаний перевести сотрудников на удаленный режим работы во время Игр, а также ограничили движение в районах возведения олимпийских объектов и запретили стоянки такси в пределах периметров безопасности, введенных за полторы недели до открытия ОИ-2024.

По их словам, активность снизилась "в наиболее важных местах для парижских такси, таких как конференц-центры, концертные и спортивные залы", а также в центральных районах столицы.

В связи с этим таксисты требуют от правительства предоставить им право на получение финансовой компенсации. По их мнению, проблемный период начался в марте 2024 года и продлится до октября.

Согласно письму, помимо парижских таксистов от организации Олимпиады пострадали и таксисты Марселя, куда туристы стали меньше ездить из-за пробок.

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