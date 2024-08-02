https://news.day.az/world/1679192.html Пашиняну наскучила Армения
Пашиняну наскучила Армения
Пашинян в Берлине дополнительно оставался за свой счет, сообщили в кабмине и пояснили, что из бюджета были покрыты расходы только на первый день визита 14 июля - он был рабочим.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, известно что, премьер в Германии встречался с главой УЕФА и присутствовал на финальном матче ЧЕ.
После этого он еще несколько дней оставался там и помимо всего прочего, регулярно делился в соцсетях кадрами велопробежки. Это дополнительное пребывание премьер оплатил из своего кармана.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре