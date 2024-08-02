Пашиняну наскучила Армения

Пашинян в Берлине дополнительно оставался за свой счет, сообщили в кабмине и пояснили, что из бюджета были покрыты расходы только на первый день визита 14 июля - он был рабочим.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, известно что, премьер в Германии встречался с главой УЕФА и присутствовал на финальном матче ЧЕ.

После этого он еще несколько дней оставался там и помимо всего прочего, регулярно делился в соцсетях кадрами велопробежки. Это дополнительное пребывание премьер оплатил из своего кармана.

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