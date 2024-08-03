В Швеции растет число заболеваемости корью

В Швеции растет число высокозаразного, а в некоторых случаях опасного для жизни заболевания - корью, и за первое полугодие было зарегистрировано больше случаев заболевания, чем за период 2019-2023 гг.

Как сообщает Day.Az, регион Кальмар объявил о первых двух случаях кори, обнаруженных здесь за десять лет.

Врачи инфекционного контроля призывают к повышенному вниманию к заболеванию, так как оно является одним из самых заразных. Достаточно находиться в одном помещении с человеком и в течение двух часов можно заразиться.

Согласно статистике Агентства общественного здравоохранения, до июля текущего года корью заболел 21 человек, а за прошлый год было зарегистрировано 11 случаев заболевания.

Государственный эпидемиолог и профессор инфекционных болезней в Сальгренсской академии Магнус Гисслен объясняет, что во время пандемии уровень заражения корью был особенно низким поскольку шведское население не выезжало за границу.

Заражение корью возросло также в Великобритании и в некоторых странах Восточной Европы.

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