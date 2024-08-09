В Израиле опасаются, что арабские страны не помогут отразить атаку Ирана

Власти Израиля выражают опасения, что сотрудничающие с США арабские страны не будут участвовать в отражении возможного удара Ирана по еврейскому государству. Об этом сообщила газета The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как напоминает издание, 13 апреля Иордания, Саудовская Аравия и ОАЭ участвовали в успешном отражении атаки Ирана на Израиль с использованием ракет и беспилотников. Несмотря на это, сейчас Иордания и Саудовская Аравия заявили, что "не хотят, чтобы их воздушное пространство превращалось в зону боевых действий", а Египет отказался принимать участие в "отражении иранской атаки" на Израиль, пишет газета.

Неназванный влиятельный израильский политик в комментарии изданию охарактеризовал такие публичные заявления арабских стран как "очень тревожные". По его словам, отношения между ними и Израилем очень хрупки и прошли серьезную проверку на опыте лишь однажды - при отражении массированного иранского удара в апреле. Чиновник отметил, что в нынешней ситуации, столкнувшись с перспективой полномасштабной войны, "Израиль действует совершенно в одиночку".

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в последние дни после гибели в Тегеране предыдущего председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла ливанского шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шокра. Иран, ХАМАС и "Хезболлах" возложили ответственность за случившееся на Израиль и заявили, что не оставят это без ответа. Власти еврейского государства гибель Хании не комментируют, а ликвидацию Шокра назвали ответом на обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, где погибли 12 человек. "Хезболлах" свою причастность к этому инциденту отрицает.

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