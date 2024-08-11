Армия Израиля сообщила о новых ударах по объектам "Хезболлах"

Израильская армия нанесла серию новых ударов по южным районам Ливана, целью которых были объекты военного назначения шиитского движения "Хезболлах".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

В частности, в окрестностях населенного пункта Тейр-Харфа военные зафиксировали присутствие участника вооруженных формирований "Хезболлах". По данным израильской армии, он зашел на военный объект, по которому вскоре нанесли удар ВВС Израиля.

Кроме того, военные засекли присутствие ракетных установок радикалов в районах населенных пунктов Хилат-эд-Даба и Хоула. По ним тоже были нанесены удары.

Помимо этого, в течение дня ВВС Израиля атаковали готовый к запуску БПЛА "Хезболлах" и находившегося поблизости радикала из военно-воздушного подразделения шиитских формирований. Также авиаударам подверглись военные объекты "Хезболлах" и один оружейный склад в окрестностях Аит-эш-Шааба, Блиды, Ханина и Эль-Хияма в Южном Ливане, проинформировали в армии.

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