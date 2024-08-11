СМИ сообщили о нескольких раненых военных США после удара по объекту в Сирии

Нескольким военным США и международной коалиции во главе с Вашингтоном потребовалась медпомощь после удара по объекту в Сирии. Об этом 11 августа сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Отмечается, что в результате атаки беспилотника на объект несколько американских военнослужащих получили незначительные травмы. В числе прочего люди пострадали из-за вдыхания дыма.

"Чиновник, выступавший в субботу на условиях анонимности, сообщил, что ни одна из травм не была серьезной, однако некоторые сотрудники также проходят обследование на предмет черепно-мозговых травм", - отметило Reuters.

Агентство констатировало, что это вторая за последние дни крупная атака на американские войска на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке.

На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение, однако Reuters отмечает, что в прошлом подобные атаки уже совершались поддерживаемыми Ираном группировками.

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