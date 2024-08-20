Имущество брата Сержа Саргсяна хотят конфисковать

Прокуратура Армении требует конфисковать у брата экс-президента Сержа Саргсяна - Александра Саргсяна - 14 единиц недвижимости и 3,5 млрд драмов ($9 млн). Об этом сообщает Общественное телевидение Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

В частности, прокуратура намерена отобрать 3-этажный особняк на ул. Туманяна и еще 3 дома в центре Еревана. Правоохранительные органы хотят конфисковать у Саргсяна и членов его семьи еще 10 единиц недвижимости в Котайкской области.

Ведомство намерено изъять в пользу государства 4 транспортных средства, имущество 3 компаний (среди них - гостиница в Котайке). На все указанное имущество наложен арест.

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