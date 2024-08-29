И Индонезия против Telegram

Индонезия рассматривает возможность блокировки Telegram и приложения для потокового вещания Bigo Live в стране из-за возможного распространения порнографии и продвижения азартных игр в интернете.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Jakarta Globe со ссылкой на министра коммуникаций и информации Бури Ари Сетиади.

По его информации, министерство уже вынесло строгие предупреждения обеим платформам. Однако министр заявил, что ответы Telegram и Bigo Live оказались "неадекватными".

"Я бы предпочел немедленно закрыть Bigo Live и Telegram, но сначала команда должна провести дополнительные исследования", - приводит Jakarta Globe слова Бури Ари Сетиади.

"Мы действуем на основе доказательств, собранных нашей командой. Если мы обнаружим доказательства [наличия] порнографии или рекламы азартных игр, мы приступим к блокировке платформ ", - подчеркнул он.

Как заявил министр, несмотря на предыдущие ответы Telegram и Bigo Live, обещанные улучшения в модерации контента и решении проблем до сих пор не реализованы.

Недавно было отмечено, что облигации Telegram Group обвалились.

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