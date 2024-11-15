В Японии умерла принцесса Микаса

Японская принцесса Микаса умерла в возрасте 101 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что ранее она была госпитализирована в тяжелом состоянии из-за постепенного отказа жизненно важных органов.