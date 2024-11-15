https://news.day.az/world/1707298.html В Японии умерла принцесса Микаса Японская принцесса Микаса умерла в возрасте 101 года. Как передает Day.Az, об этом сообщило японское общественное телевидение. Отмечается, что ранее она была госпитализирована в тяжелом состоянии из-за постепенного отказа жизненно важных органов.
Японская принцесса Микаса умерла в возрасте 101 года.
Как передает Day.Az, об этом сообщило японское общественное телевидение.
Отмечается, что ранее она была госпитализирована в тяжелом состоянии из-за постепенного отказа жизненно важных органов.
В Японии умерла принцесса Микаса
Японская принцесса Микаса умерла в возрасте 101 года. Как передает Day.Az, об этом сообщило японское общественное телевидение. Отмечается, что ранее она была госпитализирована в тяжелом состоянии из-за постепенного отказа жизненно важных органов.
Как передает Day.Az, об этом сообщило японское общественное телевидение. Отмечается, что ранее она была госпитализирована в тяжелом состоянии из-за постепенного отказа жизненно важных органов.
Отмечается, что ранее она была госпитализирована в тяжелом состоянии из-за постепенного отказа жизненно важных органов.
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