В Турции из-за непогоды отменены и задержаны рейсы в нескольких городах

Ливни и сильный ветер привели к перебоям в воздушном сообщении в крупных городах Турции - Стамбуле, Анкаре, Анталье.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, часть рейсов, направлявшихся в международный аэропорт Стамбула, а также в аэропорт имени Сабихи Гёкчен, не смогли совершить посадку в пунктах назначения и были направлены в другие города, в том числе в Измир.

Глава Минтранса Турции Абдюлькадир Уралоглу подтвердил в эфире CNN Türk, что в аэропортах Стамбула, Анкары и Антальи из-за непогоды есть отмены и задержки рейсов. "Все необходимые меры в связи с непогодой нами приняты", - отметил он.

Департамент по делам ЧС Турции объявил на субботу в 44 из 81 провинции страны желтый и оранжевый коды метеорологической опасности.