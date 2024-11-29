Саудовская Аравия нацелена на укрепление связей с Ираном и США

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд предложил Ирану увеличить объем торговли, при этом активно работает над укреплением связей с Соединенными Штатами. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он предложил расширить экономическое сотрудничество с Ираном, включая поставки продовольствия и медицинских товаров, в обмен на снижение поддержки Тегераном региональных прокси-групп. Как утверждает агентство, эти инициативы направлены на снижение напряженности в регионе и создание условий для стабильности, необходимых для реализации экономической программы Vision 2030.

В то же время в ноябре Саудовская Аравия направила своего советника по национальной безопасности Муссада Аль-Айбана в Вашингтон для возобновления переговоров с администрацией США. Эти шаги, по данным Bloomberg, указывают на стремление Эр-Рияда поддерживать отношения между двумя странами на фоне возвращения Дональда Трампа к власти и его жесткой политики в отношении Ирана.