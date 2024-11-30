https://news.day.az/world/1711776.html Польша установила 3,5 тыс. бетонных ежей на границе с Россией Несколько тысяч бетонных ежей было установлено на границе Польши с Калининградской областью России. Об этом сообщил премьер-министр республики Дональд Туск, его слова приводит TVP Info, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Если я хорошо помню, только на этом участке [установили] 3,5 тыс. этих бетонных элементов", - сказал он.
Польша установила 3,5 тыс. бетонных ежей на границе с Россией
Несколько тысяч бетонных ежей было установлено на границе Польши с Калининградской областью России. Об этом сообщил премьер-министр республики Дональд Туск, его слова приводит TVP Info, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Если я хорошо помню, только на этом участке [установили] 3,5 тыс. этих бетонных элементов", - сказал он.
Сооружения были установлены на первом участке линии оборонительных укреплений "Восточный щит".
Туск отметил, что "твердую инфраструктуру" планируется установить на участке восточной границы протяженностью 300 км.
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