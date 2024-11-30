Польша установила 3,5 тыс. бетонных ежей на границе с Россией

Несколько тысяч бетонных ежей было установлено на границе Польши с Калининградской областью России. Об этом сообщил премьер-министр республики Дональд Туск, его слова приводит TVP Info, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если я хорошо помню, только на этом участке [установили] 3,5 тыс. этих бетонных элементов", - сказал он.

Сооружения были установлены на первом участке линии оборонительных укреплений "Восточный щит".

Туск отметил, что "твердую инфраструктуру" планируется установить на участке восточной границы протяженностью 300 км.