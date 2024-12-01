США разместят на севере Японии десятки самолетов F-35А

Военно-воздушные силы (ВВС) США начнут с весны 2026 года на постоянной основе размещать 48 боевых самолетов пятого поколения F-35A на базе Мисава на севере Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на местный муниципалитет, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечается, Мисава находится в совместном использовании ВВС Штатов и Японии. Токио с 2018 года размещает в этом месте свои F-35A, которые закупаются в США, а также собираются в Японии по лицензии. Токио планирует получить в общей сложности 105 F-35 двух модификаций для нужд ВВС.