Почти 30 человек пострадали в результате ДТП с участием в общей сложности 50 транспортных средств в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии по вине пьяного водителя грузовика из Польши. Об этом пишет газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, в результате аварии пострадали 26 человек, 8 из них получили серьезные травмы. Один человек находится в критическом состоянии. Водитель грузовика пытался скрыться от полиции. Он не отреагировал на требование стражей порядка остановиться, ускорился, а затем выехал на встречную полосу и протаранил несколько автомобилей.

Правоохранители задержали 30-летнего водителя грузовика на автомагистрали A1. По данным газеты, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Не исключается, что мужчина принимал наркотики.

В общей сложности в ДТП пострадали 50 транспортных средств. Сумма материального ущерба пока не установлена. Движение по автомагистрали А1 перекрыто.