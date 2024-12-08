Во Франции готовили теракт

Трое молодых людей задержаны по подозрению в подготовке террористических действий в коммунах Ним (юг) и Нант (запад).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse.

По его данным, сотрудники правоохранительных органов задержали "троих подозреваемых в возрасте от 19 до 20 лет". По версии следствия, они "являются сторонниками исламизма и пытались приобрести компоненты для самодельного взрывного устройства".

Как указывает агентство, одной из возможных целей задержанных могла стать мэрия в коммуне Пуатье (департамент Вьенна, запад Франции).