https://news.day.az/world/1713748.html Во Франции готовили теракт - ПОДРОБНОСТИ Трое молодых людей задержаны по подозрению в подготовке террористических действий в коммунах Ним (юг) и Нант (запад). Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse. По его данным, сотрудники правоохранительных органов задержали "троих подозреваемых в возрасте от 19 до 20 лет".
Во Франции готовили теракт - ПОДРОБНОСТИ
Трое молодых людей задержаны по подозрению в подготовке террористических действий в коммунах Ним (юг) и Нант (запад).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse.
По его данным, сотрудники правоохранительных органов задержали "троих подозреваемых в возрасте от 19 до 20 лет". По версии следствия, они "являются сторонниками исламизма и пытались приобрести компоненты для самодельного взрывного устройства".
Как указывает агентство, одной из возможных целей задержанных могла стать мэрия в коммуне Пуатье (департамент Вьенна, запад Франции).
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