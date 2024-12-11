https://news.day.az/world/1714405.html Сирийская оппозиция установила контроль над Дейр-эз-Зор Сирийская оппозиция взяла под контроль город Дейр-эз-Зор в одноименной мухафазе на востоке Сирии. Как сообщает Day.Az, телеканал Al Mayadeen передает соответствующую информацию. "Командование военными операциями Сирии официально заявляет о контроле над городом Дейр-эз-Зор и его военным аэропортом", - сообщает телеканал.
Сирийская оппозиция установила контроль над Дейр-эз-Зор
Сирийская оппозиция взяла под контроль город Дейр-эз-Зор в одноименной мухафазе на востоке Сирии.
Как сообщает Day.Az, телеканал Al Mayadeen передает соответствующую информацию.
"Командование военными операциями Сирии официально заявляет о контроле над городом Дейр-эз-Зор и его военным аэропортом", - сообщает телеканал.
Тем временем в сети появились видео, на которых видно, как силы сирийской оппозиции входят в правительственное здание в Дейр-эз-Зоре.
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