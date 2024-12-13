Россия заключила с Индией крупнейшую в истории нефтяную сделку

Российская государственная нефтяная компания "Роснефть" и индийский нефтеперерабатывающий гигант Reliance Industries подписали историческое соглашение о поставках нефти.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, в рамках сделки "Роснефть" будет ежедневно поставлять 500 000 баррелей нефти в течение следующих 10 лет, что делает это соглашение крупнейшим энергетическим партнерством между двумя странами.

Общая стоимость сделки оценивается в $13 миллиардов ежегодно по текущим рыночным ценам. Поставки стартуют в январе 2025 года и могут быть продлены еще на 10 лет.

Соглашение предусматривает ежемесячную отправку 20-21 партии нефти танкерами типа Aframax и трех партий мазута для перерабатывающего комплекса Reliance в Джамнагаре, Гуджарат. Условия поставок будут пересматриваться ежегодно, а цены определяются на основе котировок нефтяного рынка в Дубае.