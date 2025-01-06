Во Франции проходит суд над Саркози

Cуд в Париже начал рассматривать новое дело против бывшего президента Франции Николя Саркози.

Как передает Day.Az, его обвиняют в коррупционном сговоре с покойным ливийским диктатором Муаммара Каддафи в середине 2000-х годов. Это уже третий судебный процесс против Саркози. В случае признания судом его вины бывшему президенту грозит до 10 лет лишения свободы.

Саркози, которому в январе исполняется 70 лет, явился в зал суда, дружелюбно общался со своими адвокатами, но заявлений для публики не делал. Браслета, предписанного недавно вынесенным ему приговором, на нем пока не было.

Бывшего главу государства обвиняют в незаконном финансировании своей президентской кампании 2007 года. Как считает следствие, в 2005 году между Саркози и Муаммаром Каддафи было заключено "коррупционное соглашение". В результате этой сделки избирательный штаб бывшего президента получил 50 млн евро.

Во французской прессе это дело против Саркози называют "ливийским". Судебные слушания будут продолжаться до 10 апреля. Суд рассмотрит вопрос о том, запрашивал ли ливийский режим дипломатические, юридические и деловые услуги в обмен на финансирование президентской кампании Саркози.

Помимо бывшего президента, в деле фигурирует еще одиннадцать обвиняемых, включая бывшего главу МВД Клода Геана, экс-министра по вопросам бюджета Франции Эрика Вёрта, а также советника Саркози и бывшего члена французского правительства Бриса Ортефё.

Саркози выдвинутые обвинения отрицает. Если суд признает его виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы, а также штраф в 375 тысяч евро и лишение гражданских прав на срок до пяти лет.