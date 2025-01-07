В правительстве Грузии посмеялись над Европой

Претензии европейских государств, в частности Германии и Франции, к американскому миллиардеру Илону Маску и обвинения в его адрес во вмешательстве в выборы вызывают смех.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает "Взгляд".

Политик подчеркнул, что глава SpaceX жестко критикует лидеров стран Евросоюза и занимает открытую позицию по отношению к тем или иным политическим силам.

Кроме того, Папуашвили уточнил, что именно европейские чиновники поддерживают представителей грузинской оппозиции, которые не признают поражение на выборах в парламент Грузии 26 октября.

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинская оппозиция не отказалась от денег из бюджета страны после прошедших парламентских выборов. "Такие шаги будут и в будущем. Дело катится к тому, что они раньше нас войдут в парламент", - подчеркнул грузинский премьер.