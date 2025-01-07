Сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков после землетрясения в Тибете

Сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков после землетрясения магнитудой 6,8 в Тибете. Об этом сообщил китайский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным экспертов, из этого количества 33 афтершока были магнитудой ниже 3,0, 16 афтершоков - магнитудой 3,0 и выше, в частности 13 - магнитудой от 3,0 до 3,9 и три - магнитудой от 4,0 до 4,9. Максимальный афтершок магнитудой 4,4 произошел в 18 километрах от эпицентра основного толчка.

Недавно сообщалось, что Эверест закрыли для туристов после землетрясения в Тибете.