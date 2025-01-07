Эверест закрыли для туристов после землетрясения в Тибете

В Тибете решили временно закрыть доступ к Эвересту для туристов после землетрясения. О необходимости таких мер заявили представители управления культуры и туризма уезда Тингри, где находится северный базовый лагерь, передает Day.Az со ссылкой на m24.ru.

Решение было принято с целью защиты жизни и имущества туристов и персонала. О возобновлении восхождений сообщат дополнительно.

Недавно сообщалось, что момент сильного землетрясения в Тибете попал на видео.

