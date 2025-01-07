https://news.day.az/tourism/1721041.html Эверест закрыли для туристов после землетрясения в Тибете В Тибете решили временно закрыть доступ к Эвересту для туристов после землетрясения. О необходимости таких мер заявили представители управления культуры и туризма уезда Тингри, где находится северный базовый лагерь, передает Day.Az со ссылкой на m24.ru. Решение было принято с целью защиты жизни и имущества туристов и персонала.
Недавно сообщалось, что момент сильного землетрясения в Тибете попал на видео.
Эверест закрыли для туристов после землетрясения в Тибете
В Тибете решили временно закрыть доступ к Эвересту для туристов после землетрясения. О необходимости таких мер заявили представители управления культуры и туризма уезда Тингри, где находится северный базовый лагерь, передает Day.Az со ссылкой на m24.ru.
Решение было принято с целью защиты жизни и имущества туристов и персонала. О возобновлении восхождений сообщат дополнительно.
Недавно сообщалось, что момент сильного землетрясения в Тибете попал на видео.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре