На сайте Baku Network опубликована статья о том, как Иран стал заложником собственных противоречий

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Иран и Азербайджан - две соседние страны, связанные узами общей истории, культуры и религии. Эти народы на протяжении веков создавали вместе великие цивилизации, делили друг с другом хлеб и свет, радости и печали. Азербайджан всегда искал в Иране не просто соседа, а брата - мудрого, поддерживающего, готового к диалогу и сотрудничеству.

Но в последние годы вместо крепкого рукопожатия Азербайджан все чаще сталкивается с холодной стеной недоверия. Пламя, вспыхнувшее после победы Азербайджана в 44-дневной войне, стало прожигать мосты, которые могли бы соединить два народа. Несмотря на то, что Баку неизменно выступает за укрепление дружбы и взаимовыгодное сотрудничество, в самом сердце Тегерана существуют силы, которые отчаянно противятся этому.

Эти круги в Иране напоминают разрушительный ветер, который, вместо того чтобы рассеять облака, несет бурю. Их риторика и действия - это попытка отвлечь внимание от внутренних проблем и направить весь свой гнев на соседа. Террористический акт против азербайджанского посольства стал символом этой разрушительной политики, которая перечеркивает не только международные нормы, но и элементарные принципы человечности.

Азербайджан не раз протягивал руку Ирану, стремясь строить отношения на основе уважения и равноправия. Но эта рука остается в воздухе, ведь определенные силы в Тегеране, ведомые страхом и ревностью, предпочитают разрушать, а не создавать. Вместо братства - провокации, вместо сотрудничества - угрозы, вместо диалога - молчание.

Иран и Азербайджан могли бы стать примером того, как два соседа создают совместное будущее. Но пока в Тегеране сохраняется политика раздора, этот путь кажется усеянным непреодолимыми препятствиями.

Нефть, провокации и границы: игра на разрыв

После того как Азербайджан освободил свои оккупированные территории, он начал фиксировать незаконные перевозки иранских бензовозов через Лачинский коридор. Каждая цистерна, пересекавшая азербайджанскую землю без разрешения, была не только вызовом, но и символом пренебрежения к суверенитету. Азербайджан вежливо, но твердо потребовал прекратить эти действия. Но Иран не только проигнорировал дипломатические ноты, но и пытался замаскировать свои перевозки, прикрепляя фальшивые армянские номера. Эта небрежная ложь вызвала больше гнева, чем удивления.

Ситуация обострилась, когда задержанные водители имели документы, указывающие Карабах как часть Армении. Это стало откровенным вызовом, на который Баку был вынужден ответить. Азербайджан дал понять: любые подобные действия получат мгновенный и жесткий отпор.

А военные учения Ирана на границе с Азербайджаном стали откровенной демонстрацией силы. Сопровождаемые агрессивной риторикой и пропагандистской кампанией в СМИ, они превратились в инструмент шантажа. Но Баку, вместо того чтобы поддаться давлению, ответил зеркальными маневрами. Эти действия показали Тегерану: Азербайджан не позволит диктовать свои условия, даже если против него стоит региональный гигант.

Кульминацией напряженности стал террористический акт против посольства Азербайджана. Ворвавшийся с оружием нападавший убил начальника службы безопасности и ранил нескольких сотрудников. Иранская полиция, расположенная в нескольких минутах от посольства, прибыла лишь спустя 40 минут. Это бездействие, равно как и поспешное заявление о "психической болезни" нападавшего, вызвало волну возмущения в Баку.

Судебное разбирательство стало фарсом. Два года спустя наказание так и не вынесено, а дело отправлено на доследование. Азербайджан эвакуировал весь персонал посольства, и лишь спустя месяцы, после гарантий безопасности, дипмиссия возобновила свою работу.

Особую роль в эскалации напряженности играют провокационные заявления иранских религиозных лидеров. Наиболее резонансным стало выступление муллы из Ардебиля, который позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Азербайджана и его лидеров. Баку потребовал официальных извинений и отставки провокатора, но получил лишь невнятное выражение сожаления.

... Азербайджан неоднократно демонстрировал готовность к диалогу. Но каждый шаг навстречу встречался ответной провокацией. Для восстановления доверия Иран должен признать суверенитет Азербайджана и отказаться от агрессивной политики. Пока этого не произойдет, отношения двух стран останутся на грани конфликта.

Теракт в Тегеране: кровь на пороге дипломатии

Утро 27 января 2023 года навсегда останется черным днем в истории азербайджано-иранских отношений. В этот день на посольство Азербайджана в Тегеране было совершено жестокое нападение. Ворвавшись в здание с автоматическим оружием, нападавший убил начальника службы безопасности Орхана Аскерова и ранил нескольких сотрудников. Этот инцидент стал не просто трагедией, но и символом глубокого кризиса между двумя соседними странами.

События этого дня шокировали международное сообщество. Венская конвенция 1961 года обязывает государства гарантировать безопасность дипломатических миссий. Но в случае с Тегераном этот принцип был грубо нарушен. Нападавший смог не только проникнуть в охраняемую зону, но и действовать практически беспрепятственно. Более того, иранская полиция прибыла на место происшествия спустя долгие 40 минут.

Этот инцидент стал апогеем того, что Азербайджан называет "системной небрежностью" Ирана в отношении безопасности азербайджанских дипломатов.

Реакция Ирана не стала успокоением для Баку. Иранские власти поспешили назвать действия нападавшего "личными" и "связанными с семейным конфликтом". Эта версия вызвала негодование в Азербайджане. Министерство иностранных дел Азербайджана четко заявило: это не бытовой инцидент, а спланированный террористический акт, цель которого - запугать и дискредитировать азербайджанское государство.

Дальнейшее расследование, которое должно было бы прояснить детали, превратилось в фарс. Два года спустя окончательных результатов так и не представлено, а дело возвращено на доследование.

Нападение на посольство вызвало волну международного осуждения. Турция, традиционный союзник Азербайджана, выразила полную поддержку Баку. Организация Объединенных Наций подчеркнула, что Иран обязан обеспечить безопасность дипломатических миссий в соответствии с международным правом.

Однако эти заявления остались лишь словами. Конкретных действий или давления на Тегеран так и не последовало.

События января 2023 года стали не просто эпизодом, а поворотным моментом в отношениях двух стран. Азербайджан был вынужден эвакуировать весь персонал посольства, заявив, что безопасность дипломатов в Иране не может быть гарантирована.

Этот шаг стал ярким индикатором уровня недоверия, сложившегося между Баку и Тегераном. На фоне этого инцидента обострились и другие противоречия: от поддержки Ираном Армении до тесных связей Азербайджана с Израилем.

Теракт против азербайджанского посольства стал не просто трагедией, но и символом того, как далеко могут зайти геополитические разногласия.

Сегодня Баку продолжает настаивать на проведении независимого международного расследования, которое могло бы пролить свет на истинные мотивы и возможных заказчиков этого преступления. Но пока Тегеран тянет время, рана в отношениях двух стран продолжает кровоточить, отбрасывая тень на всю региональную дипломатию.

Военный шум у границ: Иран против геополитической реальности Азербайджана

Осень 2020 года стала переломным моментом в истории Южного Кавказа. Победа Азербайджана в 44-дневной войне не только восстановила территориальную целостность страны, но и изменила геополитический расклад в регионе. Однако вместо того, чтобы поддержать новую реальность, Иран выбрал путь военных провокаций. С этого момента учения у границ Азербайджана стали постоянным инструментом давления, усиливая и без того напряженные отношения между соседями.

В октябре 2021 года Иран провел масштабные учения "Зульфагар" вдоль реки Араз, неподалеку от границы с Азербайджаном. Это был четкий сигнал Баку. Официально заявляя о "проверке боеготовности", Тегеран фактически пытался продемонстрировать недовольство новыми реалиями на Южном Кавказе.

Особенностью этих учений стало использование понтонных мостов для переброски войск через реку. Этот шаг вызвал негодование в азербайджанском обществе, которое восприняло маневры как угрозу. Контекст был очевиден: Азербайджан укрепляет связи с Израилем и Турцией, что воспринимается Тегераном как вызов его влиянию в регионе.

Через год, в октябре 2022-го, Иран снова провел учения, на этот раз с говорящим названием "Фатхи-Хайбар". Они проходили в северо-западных регионах Ирана, недалеко от границ с Азербайджаном и Арменией. Цель этих маневров была очевидна - показать решимость Тегерана не допустить открытия Зангезурского коридора.

Иранские официальные лица не стеснялись в выражениях: любые "геополитические изменения" в регионе недопустимы. Эти заявления стали прямым намеком на союз Азербайджана и Турции, которые видят в коридоре важный стратегический маршрут, соединяющий их территории.

В мае 2023 года Иран вновь вышел на авансцену с учениями "Могучая мощь". На этот раз акцент был сделан на ракетных ударах и городских боевых сценариях. Эти маневры стали реакцией на совместные учения Азербайджана и Турции, демонстрировавшие сплоченность двух союзников.

Иранские маневры сопровождались агрессивной риторикой. Пропагандистская машина Тегерана усиленно продвигала образ Азербайджана как марионетки Израиля, создавая атмосферу враждебности и напряжения.

В 2024 году Иран продолжил свою серию учений, задействовав новые виды дронов и ракет. Локации были выбраны так, чтобы подчеркнуть близость к азербайджанским границам. На фоне укрепления связей Баку с Анкарой и Тель-Авивом Тегеран пытался доказать свою роль "гаранта региональной безопасности".

Однако вместо демонстрации силы эти учения стали символом растущих страхов Ирана перед усилением Азербайджана и его союзников. Поддержка Армении, открыто выражаемая Тегераном, лишь подливала масла в огонь.

Военные маневры Ирана - это не просто проверка боеготовности. Это инструмент политического давления, способ напомнить о претензиях на роль главного игрока в регионе. Однако эти шаги имеют и обратный эффект: они усиливают подозрения Баку и сближают Азербайджан с Турцией и Израилем.

Иран, опасаясь изменений, пытается сохранить старую геополитическую карту региона. Но в условиях новой реальности его действия лишь усиливают напряженность. Если Тегеран не пересмотрит свою политику, риск эскалации останется высоким, а доверие между соседями - недостижимым.

Отношения между Азербайджаном и Ираном на протяжении последних лет превратились в минное поле. Победа Баку в 44-дневной Карабахской войне стала отправной точкой для усиления напряженности. Успех Азербайджана в восстановлении территориальной целостности, его растущее влияние на Кавказе и укрепление альянсов с ключевыми игроками, такими как Турция и Израиль, вызвали раздражение Тегерана. Иран, опираясь на свою традиционную тактику пропаганды и провокаций, пытается удержаться в ослабляющемся региональном статусе.

Иранская пропаганда: от Карабаха до "оси сопротивления"

Иран никогда не скрывал своей поддержки Армении во время Второй Карабахской войны. Поставки топлива, военная помощь и игнорирование суверенитета Азербайджана стали прямыми вызовами. Однако поражение армянских сил, подкрепленное поддержкой Анкары и стратегическими успехами Баку, стало ударом по позициям Тегерана в регионе.

Концепция "оси сопротивления", с которой Иран связывал свое геополитическое влияние через шиитские группировки на Ближнем Востоке, переживает кризис. Поражение в Сирии, ослабление "Хезболлы" и экономическое давление усилили уязвимость Тегерана. В этих условиях Азербайджан, с его независимой внешней политикой, стал удобной мишенью для отвлечения внутреннего недовольства.

Экономический кризис, протесты и международные санкции поставили Иран перед угрозой внутреннего распада. Антиазербайджанская риторика стала способом отвлечь внимание населения от насущных проблем. В этих условиях пропагандистские выступления, подобные заявлениям муллы Амули в Ардебиле, приобрели характер не только идеологической, но и стратегической атаки.

Мулла Амули: рупор иранской ненависти

Последние провокации в Ардебиле, связанные с муллой Амули, превратились в новый виток напряженности. Его оскорбительные высказывания в адрес президента Ильхама Алиева и азербайджанского народа стали частью общей кампании Тегерана.

Официальный Баку публично осудил действия Амули, потребовав его немедленного отстранения и официальных извинений от Ирана. Это стало сигналом для Тегерана: Азербайджан не будет терпеть подобные выходки, и любое дальнейшее сотрудничество поставлено под угрозу.

Азербайджан готов к любым вызовам. Баку демонстрирует уверенность в своей политике, опираясь на стратегическое партнерство с Турцией и растущее влияние в регионе.

Основные месседжи Баку

Тегеран должен ответить за свои действия:

Организаторы нападения на посольство должны быть привлечены к ответственности.

Иран обязан официально извиниться за провокации.

Азербайджан диктует условия:

Баку не позволит Ирану навязывать свою политику.

Усиление экономических и военных альянсов с Турцией и Израилем подчеркивает независимость Азербайджана.

Информационная защита:

Азербайджан активно отражает пропагандистские атаки Ирана, формируя позитивный имидж на международной арене.

... Отношения между Ираном и Азербайджаном находятся в состоянии глубокого кризиса. Тегеран, пытаясь удержать контроль над ситуацией, сталкивается с растущей силой Баку. В то время как Азербайджан уверенно занимает лидирующую позицию в регионе, Иран продолжает прибегать к старым тактикам давления и провокаций.

Этот конфликт уже давно вышел за рамки дипломатических споров. Это борьба за влияние, идентичность и будущее Южного Кавказа. Азербайджан доказал, что готов отстаивать свои интересы, и дальнейшее развитие событий покажет, сможет ли Иран изменить свой подход или продолжит терять позиции в геополитической игре.