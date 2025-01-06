Настоящая армянская трагедия: исповедь Тер-Петросяна как свидетельство жестокости и цинизма

На сайте Baku Network опубликована статья о том, как исповедь Левона Тер-Петросяна стала свидетельством жестокости и цинизма

Day.Az представляет полный текст статьи:

Существуют моменты в истории, которые заставляют содрогнуться даже самых стойких. Всплывшее выступление первого президента Армении Левона Тер-Петросяна от 23 июля 1993 года - это не просто архивный материал, это холодный душ для тех, кто еще верил в человеческие принципы, лежащие в основе государственного строительства. Эти слова, произнесенные спустя несколько дней после оккупации Агдама, стали пугающим напоминанием о том, какими методами строилась современная Армения.

История, написанная кровью и депортацией

Тер-Петросян в своем обращении с поразительной откровенностью говорит о том, что главной целью армянского руководства была не борьба за "независимость" или "освобождение" Карабаха, а создание этнически чистой Армении. Его слова звучат как манифест геноцида: "Мы очистили Армению и Арцах от представителей других народов... Это 600-летняя проблема, которую мы решили". Эти фразы обнажают всю суть происходившего: массовые убийства и депортации стали инструментами для создания однородного общества.

Тер-Петросян не скрывает, что в результате этих действий 170 тысяч азербайджанцев были изгнаны с земель, где они жили веками. Варденис, Масис, Амасия, Зангезур - места, где азербайджанцы составляли значительную часть населения, - превратились в символы насильственного изгнания. Это стало основой для создания моноэтнического государства, а циничная формулировка "это не произошло само собой" лишь подчеркивает продуманность и жестокость таких действий.

Цинизм как стратегия

Шокирует не только содержание, но и тон, с которым первый президент Армении говорит об этом. Массовая депортация преподносится как "спасение" и "необходимость". Он утверждает, что без этих действий Армения не смогла бы существовать: "Если бы в Армении осталось 170 тысяч представителей других народов, наше государство не смогло бы защитить свои районы". Таким образом, этнические чистки становятся основой национальной политики, оправданием всех последующих шагов.

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Еще более холодно звучат его слова о судьбе азербайджанцев, проживавших в Армении: "Если бы движение не началось вовремя, 500 тысяч армян в Азербайджане оказались бы в заложниках". Это признание превращает человеческие жизни в инструмент геополитических расчетов. Те, кто был изгнан, уничтожен или стал беженцем, в словах Тер-Петросяна превращаются в абстрактные цифры, безликие жертвы "национально-освободительной борьбы".

Стратегия "заморозки" и цинизм будущего

Еще один аспект, заставляющий задуматься, - это подход к Карабахскому конфликту. Тер-Петросян открыто говорит о том, что задача Армении заключалась в том, чтобы заморозить конфликт, создать видимость стабильности, а затем в течение десятилетий продвигать свою политику. Этот стратегический расчет показателен: "Главная задача - остановить войну, обеспечить прочный мир, а затем приступить к переговорам, которые могут длиться 20-30 лет". За этим видится не поиск компромиссов, а долгосрочная тактика оправдания оккупации и укрепления позиций.

Наследие спустя десятилетия

Прошло более 30 лет, но слова Тер-Петросяна звучат как зловещее эхо прошлого, которое продолжает отравлять настоящее. Оправдание этнических чисток, преподнесение насилия как "освобождения" и попытки переписать историю в духе национализма не могут оставаться незамеченными. Эти признания обнажают цинизм и жестокость, которые стали фундаментом политической системы, построенной на страданиях и крови.

Сегодня, когда эти кадры вновь всплыли в публичное пространство, возникает вопрос: будет ли эта правда услышана, и готовы ли те, кто управляет Арменией сейчас, признать ошибки прошлого, вместо того чтобы уклоняться от ответственности? Иначе история, построенная на насилии, продолжит сеять разрушение, не оставляя места для мира и согласия.

История как судья: уроки прошлого и надежда на справедливость

Время неизбежно разоблачает то, что пытались скрыть. Спустя десятилетия, правда выходит на поверхность, обнажая мотивы и последствия политики, основанной на ненависти и этнической нетерпимости. Освобождение азербайджанских земель от оккупации, возвращение четырех сел Газахского района без единого выстрела и уверенные заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева о праве каждого изгнанного вернуться домой - это не только политическая победа, но и триумф справедливости, который наполняет миллионы людей надеждой.

На этом фоне откровения Левона Тер-Петросяна звучат как зловещее напоминание о том, как далеко может зайти политика, построенная на ненависти. Его признания, заснятые в 1993 году, проливают свет на истинные цели армянского руководства того времени: не создание демократического государства, а насильственная этническая чистка, превращение Армении в моноэтническое государство, замаскированное под "национально-освободительное движение".

Моноэтническая утопия и её цена

Тер-Петросян с откровенностью, которая граничит с цинизмом, утверждает, что Армения не смогла бы существовать без изгнания азербайджанцев. Его слова об "очищении" страны и превращении Карабаха в этнически однородный край - это не просто риторика, а признание государственного курса, который открыто нарушал нормы международного права и элементарные моральные принципы.

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Цель была проста: стереть с карты людей и культуры, которые мешали утвердить националистическую мечту. Мирных азербайджанцев изгоняли с их исторических земель, превращая их дома в руины, а их самих - в беженцев. Но оказалось, что мечта о моноэтнической Армении - это не путь к процветанию, а билет в пропасть.

Разрушенные иллюзии

То, что казалось "освобождением" и "героизмом", обернулось национальной трагедией для самой Армении. Вместо процветающего государства армянское общество погрузилось в глубокий социально-экономический кризис. Эмиграция, утрата человеческого капитала и обнищание - вот плоды политики, строившейся на несправедливости и насилии. Карабах, который должен был стать символом успеха, десятилетиями оставался эпицентром конфликта, а его будущее находилось под вопросом.

Сегодня, когда территория возвращена под контроль Азербайджана, становится ясно, что стратегия этнических чисток была не только жестокой, но и недальновидной. Она уничтожила не только судьбы изгнанных, но и будущее тех, кто должен был строить жизнь в "освобожденном" крае.

Запад и двойные стандарты

Пожалуй, самое горькое в этой истории - это молчание тех, кто провозглашает себя защитниками прав человека. Риторика Тер-Петросяна, которая ничем не отличается от самых мрачных страниц европейской истории XX века, практически не вызывает осуждения. Открытое признание в геноциде, в изгнании сотен тысяч людей воспринимается многими как "внутреннее дело".

Почему Запад, радеющий за права меньшинств и гуманистические ценности, закрывает глаза на эти откровения? Оправдывать это геополитическими расчетами или нежеланием признать ошибки прошлого - значит лишь усугублять несправедливость. Но время неумолимо: архивы раскрывают то, что замалчивали десятилетиями.

История как урок и надежда

Уроки прошлого говорят ясно: несправедливость, какой бы мощной она ни казалась в моменте, всегда обречена на поражение. Сегодня мы видим, как политика, основанная на ненависти и насилии, возвращается к своим авторам бумерангом.

Армения стоит на развалинах своих собственных иллюзий. Левон Тер-Петросян ушел с политической сцены, но наследие его политики тяготит всю страну. Демографический кризис, экономические проблемы и утрата международного доверия - это цена, которую Армения платит за стремление к этнической монополии.

Но правда, как показывает время, всегда побеждает. Сегодня, когда Карабах возвращается к Азербайджану, а изгнанные готовятся вернуться в свои дома, мир получает возможность увидеть истину. Это не просто политический процесс - это восстановление справедливости, долгожданное для тех, чьи жизни были разрушены.

История говорит нам: будущее принадлежит не тем, кто строит стены ненависти, а тем, кто создает мосты справедливости.