Самолет врезался в хвост другого лайнера при рулении в аэропорту США

Самолет авиакомпании American Airlines врезался в хвост другого лайнера в аэропорту Чикаго, США. Об этом сообщает NBC 5 Chicago, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что во время руления борт, который должен был отправиться в Лос-Анджелес, задел стоявшее в ожидании вылета воздушное судно United Airlines.

В результате инцидента никто не пострадал, однако 293 пассажира и 10 членов экипажа самолета United, направлявшегося в Гонолулу, пришлось эвакуировать в терминал. Их отправили в точку назначения другим бортом.