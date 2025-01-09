https://news.day.az/world/1721675.html Самолет врезался в хвост другого лайнера при рулении в аэропорту США - ВИДЕО Самолет авиакомпании American Airlines врезался в хвост другого лайнера в аэропорту Чикаго, США. Об этом сообщает NBC 5 Chicago, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Уточняется, что во время руления борт, который должен был отправиться в Лос-Анджелес, задел стоявшее в ожидании вылета воздушное судно United Airlines.
Самолет врезался в хвост другого лайнера при рулении в аэропорту США - ВИДЕО
Самолет авиакомпании American Airlines врезался в хвост другого лайнера в аэропорту Чикаго, США. Об этом сообщает NBC 5 Chicago, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Уточняется, что во время руления борт, который должен был отправиться в Лос-Анджелес, задел стоявшее в ожидании вылета воздушное судно United Airlines.
В результате инцидента никто не пострадал, однако 293 пассажира и 10 членов экипажа самолета United, направлявшегося в Гонолулу, пришлось эвакуировать в терминал. Их отправили в точку назначения другим бортом.
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