https://news.day.az/world/1722290.html Маск призвал «сделать Европу снова великой» Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в социальной сети Х призвал вернуть Европе былое величие после утверждения Олафа Шольца в качестве кандидата в канцлеры Германии от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Сделаем Европу снова великой", - написал Маск.
Маск призвал «сделать Европу снова великой»
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в социальной сети Х призвал вернуть Европе былое величие после утверждения Олафа Шольца в качестве кандидата в канцлеры Германии от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Сделаем Европу снова великой", - написал Маск.
Ранее сообщалось, что информация о платной регистрации в соцсети Илона Маска оказалась шуткой.
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