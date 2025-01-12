Маск призвал «сделать Европу снова великой»

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в социальной сети Х призвал вернуть Европе былое величие после утверждения Олафа Шольца в качестве кандидата в канцлеры Германии от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сделаем Европу снова великой", - написал Маск.

Ранее сообщалось, что информация о платной регистрации в соцсети Илона Маска оказалась шуткой.