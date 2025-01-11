Информация о платной регистрации в соцсети Илона Маска оказалась шуткой

Информация издания Fortune о планах Илона Маска сделать регистрацию в социальной сети X платной и скрыть дату публикаций в ленте оказалась фейковой. В этом признался пользователь X @spacesudoer, который выступил источником и сознательно обманул журналистку Кэли Хэйс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам пранкера, он связался с журналисткой через электронную почту для инсайдеров, которую нашел на сайте издания. В ходе переписки он рассказал о планах по переносу офиса X из Сан-Франциско в Техас и увольнении несогласных к переезду сотрудников.

Фейковый инсайдер представился фронтенд-разработчиком X и сообщил, что был уволен за отказ поддержать решение об удалении дат и времени публикаций из лент. Он также добавил, что соцсеть планирует взимать плату в $8 за регистрацию новых пользователей.

Когда журналистка попросила предоставить подтверждающие документы, он ответил, что не знает, как это сделать. Проснувшись на следующий день, он обнаружил, что журналистка опубликовала заметку с предоставленной пранкером информацией.

Пользователь объяснил, что его цель - показать, насколько наивны СМИ и как легко их обмануть. Вскоре его публикацию прокомментировал Илон Маск, заявивший: "Вот вам и традиционные медиа".