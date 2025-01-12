В Роттердаме прогремели 3 взрыва

В Роттердаме (Нидерланды) произошли три взрыва в жилых домах, расположенных в разных районах города.

Как передает Day.Az, об этом сообщило информационное агентство ANP со ссылкой на полицию.

По информации правоохранительных органов, взрывы не причинили вреда людям, однако здания получили материальный ущерб. Все инциденты произошли в течение одного часа, но полиция пока не видит связи между ними.

О задержаниях подозреваемых пока не сообщается. Расследование обстоятельств происшествий ведется местной прокуратурой.