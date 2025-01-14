В Британии резко выросли цены на электричество

Британская энергетическая система находится на грани коллапса. Критически низкие запасы газа и рекордно высокие цены на электроэнергию для промышленности - результат многолетней ошибочной политики, приведшей к настоящему энергетическому кризису, пишет Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предупреждение компании Centrica о тревожно низком уровне газовых резервов прозвучало на фоне экстренных мер по обеспечению энергоснабжения. Самая холодная январская ночь за 15 лет стала жестоким тестом для недавно созданного Национального оператора энергетической системы (NESO), который продемонстрировал неспособность обеспечить как надежность, так и доступность поставок. Результат: драматическое подорожание энергии для населения и бизнеса в ближайшие месяцы.

Великобритания занимает лидирующие позиции по стоимости промышленной энергии в мире, выпала из десятки крупнейших производителей и рискует столкнуться с энергетическим дефицитом, ежегодно тратя свыше трех миллиардов фунтов на импорт электроэнергии. Политика приоритета возобновляемых источников энергии над ядерной и газовой, пропагандируемая лейбористами, усугубляет ситуацию. Цены на промышленную электроэнергию на 50% выше среднемировых, а бытовые расходы превышают их на 80%. Британские предприятия платят за энергию в четверо больше, чем американские, а домохозяйства - втрое. Планы лейбористов по достижению нулевого уровня выбросов угрожают еще большим подорожанием энергии из-за расширения использования электроэнергии для отопления и транспорта.