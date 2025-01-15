В Лос-Анджелесе задержали подозреваемых в поджогах

По информации начальника полиции Лос-Анджелеса Джима Макдоннелла, один из задержанных пытался разжечь костер с помощью зажигалки для барбекю в городской зоне. Два других подозреваемых подожгли кустарник и контейнер для мусора на западе Лос-Анджелеса.

Аресты стали возможны благодаря звонкам местных жителей, проявивших бдительность.

15 января Bloomberg со ссылкой на прогноз инвестиционного банка Keefe Bruyette & Woods (KBW) писало, что страховые потери от бушующих в американской Калифорнии пожаров могут составить $40 миллиардов.

Сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня, тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Недавно в США предварительно оценили ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе.