Для жителей Франции наступают совсем нелёгкие времена: температура в помещениях школ и даже детских садов опускается до +10°С. Это происходит из-за подорожания электричества и недофинансирования.

Как передает Day.Az, так, в Сен-Дени в некоторых детских садах температура опускается до 10°C, а в других местах иногда и ниже.

По данным французских СМИ, в Амьене в учебных заведениях вынуждены проводить занятия при температуре 12-13°C.

Браво Макрон! Только ты мог довести "некогда процветающую" страну до состояния кризиса.