https://news.day.az/world/1723811.html "Денег нет": школьники и студенты в макроновской Франции вынуждены замерзать - ВИДЕО Для жителей Франции наступают совсем нелёгкие времена: температура в помещениях школ и даже детских садов опускается до +10°С. Это происходит из-за подорожания электричества и недофинансирования. Как передает Day.Az, так, в Сен-Дени в некоторых детских садах температура опускается до 10°C, а в других местах иногда и ниже.
"Денег нет": школьники и студенты в макроновской Франции вынуждены замерзать - ВИДЕО
Для жителей Франции наступают совсем нелёгкие времена: температура в помещениях школ и даже детских садов опускается до +10°С. Это происходит из-за подорожания электричества и недофинансирования.
Как передает Day.Az, так, в Сен-Дени в некоторых детских садах температура опускается до 10°C, а в других местах иногда и ниже.
По данным французских СМИ, в Амьене в учебных заведениях вынуждены проводить занятия при температуре 12-13°C.
Браво Макрон! Только ты мог довести "некогда процветающую" страну до состояния кризиса.
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