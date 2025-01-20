Байден оставил Трампу записку в Овальном кабинете

Джо Байден, президентские полномочия которого истекут в полдень по местному времени (21:00 по Баку), оставил, следуя давней традиции, записку своему сменщику - Дональду Трампу.

Об этом уходящий глава государства сообщил журналистам, пока вместе с первой леди Джилл ждал республиканца и его жену Меланию у входа в Белый дом.

У демократа спросили, оставил ли он записку Трампу. Байден ответил положительно. "Это между мной и Трампом", - сказал он, комментируя содержание послания.

Действующего президента также спросили о том, с каким "посланием он выступает сейчас", Байден сначала сказал "радость", затем сделал небольшую паузу и добавил "надежда".