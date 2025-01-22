В США начался отлов нелегальных мигрантов

В США начались масштабные рейды по задержанию нелегальных мигрантов с целью их последующей депортации.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил куратор по вопросам безопасности границ в администрации президента Дональда Трампа Томас Хоман в эфире телеканала CNN.

"Иммиграционная и таможенная служба уже обеспечивает соблюдение закона. Это будет нашим приоритетом," - отметил Хоман.

Ранее, 20 января, президент Дональд Трамп на встрече со сторонниками в Вашингтоне пообещал усилить меры против нелегальной миграции через границу с Мексикой. В своей инаугурационной речи Трамп заявил о планах ввести режим чрезвычайной ситуации, отправить войска на границу и включить мексиканские наркокартели в список иностранных террористических организаций. Он также допустил возможность применения силы против наркокартелей на территории Мексики.