Трамп раскрыл новые подробности авиакатастрофы в США

Военный вертолет Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом у аэропорта Вашингтона, находился на высоте, превышающей допустимые нормы. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вертолет Black Hawk значительно превышал высоту 200 футов (примерно 61 метр). Это не так сложно понять, верно?" - написал Трамп.

31 января подполковник армии США в отставке Дэрин Гоб, который в прошлом управлял таким же вертолетом, как тот, который столкнулся с лайнером в Вашингтоне, предположил, что военные пилоты могли не заметить пассажирского самолета из-за ограниченного состава экипажа.

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом 30 января. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.