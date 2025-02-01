Пожар на складе в ФРГ

Пожар произошел на складе компании HEICO Aircraft Maintenance в городе Дёльциг (федеральная земля Саксония) на востоке Германии, ущерб исчисляется миллионами евро.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Bild.

По информации издания, возгорание произошло в пятницу вечером в мастерской компании HEICO Aircraft Maintenance, которая специализируется на ремонте запчастей для самолетов. В помещении хранились различные краски и другие токсичные вещества. В результате пожара никто не пострадал.

Точная сумма ущерба пока не определена, но, как отмечает газета, "она исчисляется миллионами евро". Помещение, где хранились запасные части для самолетов, полностью разрушено. В настоящее время пожар потушен. В операции по ликвидации возгорания было задействовано около ста сотрудников пожарной службы.

Причина произошедшего пока не установлена. На месте находятся сотрудники экстренных служб, а также правоохранители для выяснения причины возгорания