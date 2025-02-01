https://news.day.az/world/1727146.html Парламент Алжира предлагает законопроекты против колониального наследия Франции Парламент Алжира представил два законопроекта, направленных на борьбу с колониальным наследием Франции, передает Day.Az . Первый законопроект предусматривает исключение французского языка из всех официальных законодательных документов. В случае его принятия "Официальный вестник" Алжира будет публиковаться исключительно на арабском языке.
Парламент Алжира предлагает законопроекты против колониального наследия Франции
Парламент Алжира представил два законопроекта, направленных на борьбу с колониальным наследием Франции, передает Day.Az .
Первый законопроект предусматривает исключение французского языка из всех официальных законодательных документов. В случае его принятия "Официальный вестник" Алжира будет публиковаться исключительно на арабском языке.
Второй законопроект требует от Франции официального признания преступлений, совершенных в период колониального правления в Алжире. В документе упоминаются военные преступления, преступления против человечности и геноцид.
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